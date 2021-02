Concesión Vial niega solicitud de Dau de levantar talanqueras para camiones

La Concesión Vial de Cartagena S.A. decidió rechazar la solicitud que le hizo el alcalde William Dau en la que pedía levantar las talanqueras de los peajes no solo para los vehículos particulares sino para los vehículos de todas las categorías para mantener el orden público en la ciudad.

A través de una carta a la que tuvo acceso El Universal, la concesión argumenta que “no encuentra ninguna razón ni justificación legal para levantar de forma total las talanqueras, toda vez que ello implica el cese de la operación sin que exista una causa legal”.

“El concesionario no otorga a su solicitud el consentimiento que requiere la ley 105 en el sentido de la medida de “(...) incluir de la exención de pago a los vehículos de categorías III, IV y V (..)”, ya que no encuentra ninguna razón ni justificación legal para levantar de forma total las talanqueras, toda vez que ello implica per se el cese de la operación sin que exista una causal legal”, se lee en el documento que ya fue radicado por el abogado apoderado de la Concesión, Julio José Orozco.

La empresa que administra los peajes internos considera, además, que es deber del mandatario local preservar el orden público y no trasladar dicha carga constitucional al concesionario.

“Señor Alcalde: usted debe saber que no le es dable eludir su deber de preservar el orden público y trasladar esa carga constitucional y legal al Concesionario. Consta en el artículo 315 de la Constitución Política que: “Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.”, exponen.

La solicitud del alcalde Dau fue radicada el pasado 19 de febrero tras sostener una reunión con el Ministerio de Transporte y representantes de camioneros y tractomuleros que desde el pasado lunes se han tomado las vías de hecho para rechazar el cobro de peajes. Lea: Paro de camioneros: Dau pide a la Concesión Vial levantar talanqueras de peajes

Así las cosas, se mantiene el cobro en las cuatro estaciones de peajes (Manga, Ceballos, Corralito de Piedra y Heroica) para los vehículos de categorías III, IV y V.

Conozca la respuesta de la Concesión Vial