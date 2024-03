“Condonación de la deuda”: Yamil Arana sobre el caso UdeC y Ecopetrol

Tras las distintas posturas y los pronunciamientos estudiantiles que se han generado en relación con el fallo del Consejo de Estado, que exige a la Universidad de Cartagena (UdeC) la devolución a Ecopetrol de una millonaria suma por concepto de una estampilla, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, manifestó que la empresa debe condonar la deuda de la institución de educación superior y no acepta un no por respuesta. Lea aquí: En firme fallo que ordena a la UdeC devolver dineros a Ecopetrol

“Las propuestas que hace Ecopetrol considero que no son convenientes para la Universidad de Cartagena. Como presidente de la junta, no acepto esas salidas que no beneficien a los estudiantes. Yo lo que realmente le pido a Ecopetrol es una condonación justificada en todo el daño ambiental que causan en nuestro territorio”, anunció el gobernador de Bolívar.

“Instamos a Ecopetrol a reflexionar sobre el impacto ambiental que han causado en nuestro territorio como una justificación fundamental para esta condonación. Reconocemos su importancia para nuestra región, pero ante todo prevalece nuestro compromiso con la Universidad de Cartagena”, añadió.