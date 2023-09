Conoce a Claudia Quintero: la líder que lucha contra la trata de personas

Mi lucha es también interna y personal. Busco ser referente para las niñas y las mujeres afrodescendientes, trato de no ser hipócrita y busco no herir a otros (ya sea con actos o palabras), saldar mis deudas y estar al día con mis obligaciones fiscales. Lejos de encarnar el estereotipo de “víctima impoluta”, enfrento mis propios demonios, como mi lucha contra el alcoholismo. Sin embargo, estoy comprometida con mi desarrollo: continuamente busco educarme, tengo una forma de vida sencilla y deseo mantenerme fiel a mi historia, sin perder de vista todo lo que he superado y aprendido. Le puede interesar: Jóvenes y emprendedores compartieron experiencias en el Adolfo Mejía

Solo tuve la oportunidad de escucharte por unos minutos, pero entendí que has atravesado por situaciones complicadas, ¿cómo lograr levantarse después de golpes tan duros?

-No existen soluciones mágicas en la vida; lo que hay son oportunidades que, cuando se presentan, debemos aferrarnos a ellas como quien se agarra de una rama al borde de un río evitando ser arrastrado por sus aguas. Levantarse requiere esfuerzo y resiliencia. Sería muy falso decir que siempre debemos mantener una actitud positiva, pero la realidad, especialmente en un país marcado por desigualdades y decisiones políticas cuestionables, no siempre lo permite. Sin embargo, a pesar de esos obstáculos, tomé la determinación de ponerme de pie, de no permitir que nadie me cortara las alas nuevamente, y aquí sigo, de pie y luchando. Lea además: Adrenocromo, el supuesto eslabón secreto de la explotación sexual infantil

¿Qué es lo que más te hace feliz?

-Mi nieto me hace muy feliz. Es un niño que crece en medio de mucho amor y me dice cosas muy chistosas. Me hace feliz poder comprarme los libros que quiero y compartir con mi familia. Me hace aún más feliz verme saludable a pesar del mal manejo que le di a mi cuerpo. Soy conformista, me hace feliz casi cualquier cosa como un arroz con leche de doña Nancy, una voluntaria de mi fundación.

¿Te arrepientes de algo?

-Ya a estas alturas me toca no arrepentirme de nada, ya no, es mejor decir que no me arrepiento de lo vivido y continuar.