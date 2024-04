Constructora de Aquarela interpondrá acciones legales por toma de sus oficinas

Revisada la resolución de toma de posesión se deduce que dicha actuación no era procedente

Promotora Calle 47

En el comunicado presentado por la constructora mencionan los motivos por los que presuntamente la actuación del Distrito no sería procedente. “No existe contablemente ningún sustento para aseverar que se haya incumplido obligación alguna, por lo que no le asiste razón a la autoridad para aseverar que la sociedad incurrió en una de las causales de toma de posesión. Promotora Calle 47 lleva su contabilidad al día y no ha incumplido ningún mandato legal o condición estatutaria a la que alude la causal invocada por la autoridad. En este sentido, la firma constructora ha acatado todos los requerimientos de las autoridades”, aseveraron. Le recomiendo leer: Distrito apoyará a compradores de Aquarela para que les devuelvan la plata

Y concluyeron: “Promotora Calle 47, conforme a sus estados financieros de 2023, debidamente elaborados, no sufre quebranto alguno de su patrimonio que ponga en peligro la oportuna atención de sus obligaciones. Además de ejercer los recursos contra la decisión, se seguirán dando las discusiones necesarias para preservar los derechos de Promotora Calle 47 y de todos los compradores del proyecto habitacional Aquarela, situado en el barrio Torices de Cartagena”.

Cabe mencionar que desde la Alcaldía de Cartagena aseguraron que esta toma de posesión “es una medida preventiva que busca, con la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de la constructora, salvaguardar y proteger de forma especial y preferentemente los derechos de todas las personas que invirtieron en dicho proyecto y a fin de preservar, mantener y recuperar el derecho a la vivienda digna, el orden público y económico”.