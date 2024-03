Distrito apoyará a compradores de Aquarela para que les devuelvan la plata

Tras el reciente anuncio del alcalde Dumek Turbay informando que el próximo viernes 22 de marzo se daría el “primer monazo” para el desmonte del polémico edificio Aquarela, el mandatario dio algunas declaraciones a medios de comunicación refiriéndose al tema. Lea el contexto aquí: Dumek anuncia día y hora en que empezarán a tumbar a Aquarela



Cuando se anunció el proceso del desmonte, la Promotora Calle 47, encargada de la construcción del edificio, aseguró que la incursión del Distrito en la obra constituía una actuación contraria al derecho y que cualquier intervención en la obra por parte de terceros se hacía al margen de las normas establecidas.



Tras ese comentario, el alcalde dio un parte de tranquilidad a la comunidad asegurando: “Es nuestro deseo que a la primera semana de agosto Aquarela no exista y que el tiempo del desmonte se reduzca por lo menos a cuatro meses. Hemos tenido la tranquilidad de que todo está hecho como la ley lo determina”, aseguró Turbay. Lea también: “La incursión del Distrito en la obra es una arbitrariedad”: constructores de Aquarela



Y agregó: “Las personas afectadas con ese fallido proyecto, y digo fallido porque ahí no habrá edificios jamás, tendrán el respaldo del Distrito. Entendemos que necesitan una respuesta y la promotora no se las ha dado. Estamos alineados con ellos (con los compradores de apartamentos), los vamos a acompañar en ese proceso de cobro y reembolso de los recursos que no ha devuelto la promotora y plantearemos opciones. Lo que pedimos fue que esos recursos puedan ser traídos a valor presente para que no se desvaloricen. Hay que hacerles un reembolso integral porque fueron muchos años sin eso y es por lo que vamos a propender”. Le puede interesar: Compradores de Aquarela se reúnen con el Distrito: primer encuentro en siete años

En esa misma linea, desde el Distrito aseguraron: “Nuestro motor es trabajar por el bienestar de la gente, por lo que Corvivienda como entidad distrital espera los acuerdos que se lleguen con el Ministerio de Vivienda, en cuanto a posibles soluciones para los compradores del proyecto. Estamos atentos a este proceso de respaldo a las víctimas y las posibilidades de apoyo para actuar”.