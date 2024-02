Así recuperará Dumek lo invertido en tumbar Aquarela

El pasado 26 de enero, Adriana Molano, viceministra de los Patrimonios y la Memoria Cultural del Ministerio de las Culturas, anunció la demolición de Aquarela. Esto para dar cumplimiento a la orden del Inspector de Policía No 2 de la Casa de justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 2018 y confirmada mediante resolución 7589 de 2018 por la Secretaría del Interior, de restituir los 619.59 m² de espacio público que el edificio ocupaba de forma irregular y estableció que, si en dicho término no se realizaba la restitución, el Distrito, en asocio con la Fuerza pública, procederá a realizar la restitución a través de la demolición.

En la misma línea, en marzo de 2023, la jueza Décimo Segundo Administrativo Oral de Cartagena, Sandra Zúñiga Hernández, ordenó, en primera instancia, la demolición del total de Aquarela, declarando que se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público, así como al patrimonio cultural de la Nación.