Esta es la figura jurídica con la que Dumek Turbay tumbará Aquarela

“Tenemos los argumentos jurídicos suficientes para demoler, pues no se necesita una figura excepcional para hacerlo, ya que lo que se hará es cumplir lo ordenado por el Inspector de Policía No 2 de la Casa de justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 2018 y confirmada mediante resolución 7589 de 2018 por la Secretaría del Interior, la cual se encuentra ejecutoriada, en firme y con efectos ejecutivos y ejecutorios propios del acto administrativo”, expuso Pereira.