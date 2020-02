Continúan choques entre Lucio Torres y pastor Miguel Arrázola

Sostuvo que no se puede permitir que el ejercicio del periodismo atente contra la libertad religiosa, la vida y honra de ciudadanos de bien.

sin ningún tipo de prueba o fundamento más que el odio, la estigmatización y discriminación con la práctica de nuestra fe, dogmas y principios. No podemos permitir que el ejercicio del periodismo atente contra la libertad religiosa, la vida, honra de ciudadanos de bien,

Apela decisión

Por su parte, el periodista Edison Lucio Torres manifestó a El Universal que ayer presentó ante el Tribunal Superior de Cartagena una tutela contra el incidente de desacato con el fin de detener la medida de arresto.

Y es que el comunicador aseguró que esta decisión del juez viola sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Agregó que la orden es de facto una censura a la prensa, lo cual está prohibido por la Constitución y la ley.

“Ese fallo atenta contra la institución del periodismo y, particularmente de la libertad del periodista para abordar temas tabúes como el diezmo, la fe, la religión, el mercantilismo religioso y la manipulación espiritual. Los Arrázola no son sagrados para que los medios de prensa no se refieran de sus excentricidades so pena de ser castigados con arresto”, dijo.