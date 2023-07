Continúan las largas filas en Cartagena por el pago de Renta Ciudadana

Otras mujeres que se encontraban apostadas en la Calle Larga afirmaron que madrugaron para resolver un inconveniente que tienen para cobrar el segundo ciclo del subsidio a través de los cajeros automáticos.

“A través del chat virtual “Anita” recibí en mi teléfono el código para retirar el incentivo en cajero automático, pero cuando llego al cajero me dice que no tengo nada, ya me ha pasado varias veces por lo que hoy me vine para al banco a ver que me resuelven”, contó una beneficiaria de este programa.

Y es que aunque los pagos se están haciendo mediante la modalidad de pico y cédula para evitar aglomeraciones, algunas personas llegan en días que no les corresponde lo que genera desordenes y tumultos. En la jornada de hoy, la Policía Metropolitana de Cartagena hizo presencia en el lugar para evitar altercados.