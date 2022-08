Criminales echan a 16 familias de sus casas: “Nos extorsionaron y desplazaron”

El 13 de agosto de 2021 marcó un antes y un después para dieciséis familias en Cartagena, que salieron de sus lugares de residencia, en la Bendición de Dios, en las faldas de la Popa, por temor a ser asesinadas. Desde entonces no han vuelto a ese lugar.

“No podemos volver, cómo vamos a arriesgar a nuestros hijos allá arriba”, dice una de las desplazadas, que por temor prefiere no revelar su identidad. Cuenta que desde que salieron han estado luchando para que se sepa que esas casas que dejaron son suyas, en caso de alguna reubicación.

“El año pasado, la Oficina Asesora de Gestión de Riesgos y Desastres (OAGRD) hizo un censo en el sector y no nos tuvo en cuenta, les dijimos que no estábamos en nuestras casas por motivos de seguridad, pero no nos ayudan”, explicó la mujer.

Desde la OAGRD explican que lo realizado el año pasado en la Bendición de Dios es una caracterización y que su intención es “tener una base de datos de cuántas familias habitan en lugares de alto riesgo”, por lo que las 16 familias desplazadas, que ya no viven en ese sector, no pertenecen a ese listado.