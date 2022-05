Críticas por regreso de congreso de entretenimiento para adultos a Cartagena

El Colectivo Somos Centro Histórico lanzó una voz de alerta para que no se autorice la realización del congreso.

“Frente al evento como tal uno puede pensar que en este no habrán prostitutas, sino comerciantes, representantes de los medios, compradores y vendedores, pero el asunto de fondo es el contexto de la ciudad, y es que ya tenemos fama de prostitución infantil, de turismo de drogadicción, de excesos nocturnos y ahora se nos endilga el problema del sicariato”, expresó Raúl Paniagua, miembro del colectivo.

Para Paniagua este tipo de eventos “no le aportan mucho a la ciudad”, en especial porque las autoridades no han tomado acciones que permitan propiciar un “turismo cultural y familiar”.

“Si en Cartagena no es clave ese tema, si no existe un pronunciamiento en la definición de líneas de acción para propiciar un turismo cultural, un turismo de familia, la ciudad será objeto de este y otro tipo de eventos que no aportan nada”, aseveró.