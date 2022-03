¿Cuándo se podrá cobrar el subsidio de Familias en Acción en Cartagena?

En Cartagena hay 39 mil beneficiarios del programa Familias en Acción, personas que desde inicios del 2022 han estado a la expectativa por la primera entrega de incentivos correspondiente al periodo de verificación de octubre y noviembre del año anterior.

La semana pasada, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) informó que a partir del jueves 10 de marzo y hasta el 30 del mismo se realizarían los pagos en todo el país, impactando a más de 2 millones de hogares, sin embargo, en esta ciudad la mayoría de beneficiarios no han podido cobrar por fallas del nuevo operador Movii.

Cabe recordar que de los 39 mil usuarios en La Heroica, 11 mil están bancarizados y cobran a través del Banco Agrario, mientras que los restantes 28 mil reciben los subsidios a través de giros y son justamente estos últimos los que han tenido inconvenientes para recibir el dinero.

“Ya empezaron los problemas, no hay derecho a que después de tantas semanas el programa y su operador aún no tengan un buen sistema de pagos, a estas alturas no debería haber imprevistos, vamos a completar una semana sin poder cobrar”, aseguró la líder de un grupo de Familias en Acción del barrio El Pozón.