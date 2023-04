¿Cuánto se puede demorar el traslado del peaje de Turbaco a Arjona?

Guillermo Reyes contó que después que visitó Cartagena el pasado miércoles y tuvo un encuentro con las comunidades Antipeajes en la sede de la Gobernación de Bolívar y la Troncal de Occidente, recibió más de 1.500 amenazas de muertes de grupos paramilitares.

“Me insultaron, me dijeron que yo era un dictador... Y pues obviamente entendí la situación de la gente y tomé la decisión de volver, pero volver con una respuesta de mover las talanqueras, no por hacer el show ni mucho menos. La decisión no fue presión, las amenazas no las tomé como una amenaza sino lo que para la gente representaba el peaje en el lugar donde está”, señaló.