Mintransporte asegura que alcalde de Arjona sí apoyó traslado de peaje

En medio de la polémica, el alcalde de Arjona, Isaías Simancas salió a defenderse tras la supuesta manipulación de un video donde aparentemente “acepta” que esa caseta quede en su municipalidad. Dijo que no va a permitir que “le zampen” un nuevo peaje a su municipio. También le puede interesar: “No nos van a ‘zampar’ otro peaje”: alcalde de Arjona responde a polémica

“Nosotros estuvimos en esa reunión con el gobernador de Bolívar, el alcalde de Arjona y está grabado cuando dijo que no tenía ningún problema en que ese peaje estuviera en un punto intermedio entre los dos municipios y en ese caso los habitantes pudieran gozar de tarifas diferenciales”, dijo Reyes.

Y continuó: “En la conversación -del miércoles- fue muy claro en decirlo y si esto no es posible entonces vamos a buscar en que lugar exacto se pudiera ubicar la caseta”. Reyes dejó entrever que estamos en año electoral y que muchas campañas electorales utilizarán el tema de los peajes como fortín político.

Se defendió

A través de las cuentas oficiales de la Alcaldía de Arjona y en rueda de medios, el alcalde se defendió: “No vamos a permitir que quiten el peaje de Turbaco y lo zampen en Arjona. No lo vamos a permitir, no vamos a quedar encerrado con el peaje de Sincerín y el de Turbana”.

Indicó que se sentará el próximo lunes con el alcalde de Turbaco para que se ponga la mano en el corazón y no permita que lo trasladen a Arjona. “Por lo menos en el territorio de Arjona no va, porque yo no puedo permitir eso”, sentenció.