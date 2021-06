¿Cuarta ola de COVID-19 en Cartagena? Esto es lo que se sabe

“Si el comportamiento de los contagios que estamos llevando actualmente sigue con el curso que está teniendo, de cierta manera no podríamos hablar de una cuarta ola, sino de una prolongación de la tercera ola. Aún no hemos tenido un descenso que nos indique que la tercera ola acabó”, explicó Julio Benavides epidemiólogo de la Oficina de Vigilancia en Salud Pública del Dadis.

La cuarta ola en Colombia

El Universal habló con Luisa Carbal, bacterióloga con magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia quien explicó que aunque no es confirmado que haya una cuarta ola en un 100%, es bastante posible. “La velocidad de la vacunación no se compara con la velocidad de transmisión, eso quiere decir que aún cuando se logre vacunar un alto porcentaje de la población, se seguirán presentando casos. Y más aún por el levantamiento de los confinamientos”, explicó Carbal, agregando que aún no hay precisión acerca de cuándo puede llegar puesto que todavía no hemos salido de la tercera ola.

“Además, no tenemos ninguna medida poblacional para intervenir en la transmisión. La reactivación económica se sumó a la aparición de variantes de interés que se transmiten más rápido que las que teníamos antes, eso ha hecho que esta que estamos viviendo sea más larga”, concluyó Carbal.

