Dadis descartó criaderos del mosquito transmisor del dengue en la Clínica Barú

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) viene desarrollando diferentes acciones en la lucha contra el dengue, entre ellas, visita casa a casa, fumigación, abatización y eliminación de criaderos.

Luego de recibir varias quejas de usuarios sobre la proliferación de mosquitos en la Clínica Barú, el equipo de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) llegó hasta sus instalaciones en compañía del entomólogo del Dadis. Lea también: 286 casos de dengue en Cartagena en lo que va del 2024

Realizaron una visita de inspección que permitió determinar que al interior de la entidad de salud no hay criaderos del mosquito transmisor. “Solo encontramos algunos mosquitos que pertenecen al género culex, los cuales no son mosquitos transmisores del dengue; no obstante, nosotros realizamos las respectivas recomendaciones, sugiriendo un plan de manejo más frecuente; es decir, realizar fumigaciones cada mes”, declaró Wilson Ortega, líder del programa de Salud Ambiental.