DATT y Policía de Tránsito promueven campaña de movilidad segura en ‘bici’

Con un punto pedagógico en el kilómetro 12, Vía al Mar, donde se promovió la movilidad segura en ‘bici’, comenzó en Cartagena la estrategia integral para la protección de los habitantes del territorio en la vía.

Esta actividad se realiza de manera articulada entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Policía de Tránsito y Transporte, con el fin de socializar recomendaciones de cómo circular de manera visible cuando se desplazan en bicicleta.

Samuel González es agricultor y trabajador de la construcción, y la bicicleta es su medio de transporte para desplazarse de su casa hasta su lugar de labores en la Zona Norte. Fue muy atento a las indicaciones dadas por los educadores viales y los asesores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y por su disposición le fue entregado un chaleco reflectivo y luces para su ‘bici’. Lea también: Homicidios: principal causa de muertes violentas en Cartagena en lo que va del año

“Es una enseñanza grande, no traía chaleco y ya lo tengo, y es bueno porque así nos ven los conductores y pueden salvar muchas vidas. Lo que aprendí fue bueno, no tenía conocimiento, pero ya tengo, así los conductores pueden vernos y no se presenten tantos accidentes”, precisó.