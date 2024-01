Del grupo A al D: quejas en Cartagena por cambios de grupos en el Sisbén

La vida que Paola Vásquez tiene hoy no se compara en lo absoluto a la de diecisiete años atrás. Fue una época en la que gozaba del brillo de la adolescencia y cuenta que se reía todo el tiempo, y como decía su mamá, “la única obligación que tenía era ganar el año”. Esa orden no la acató y hoy le pesa eso a diario. La turbaquera dice que no se arrepiente de haber tenido a sus tres hijos, pues los ama con el alma; sin embargo, uno de los errores que más lamenta es no haber estudiado antes una carrera profesional, lo que le habría permitido tener más opciones laborales. Lea también: Sisbén: grupos que pueden acceder a Mi Casa Ya 2024, subsidian hasta $39 millones Paola en estos momentos tiene 34 años. Ve cómo el tiempo pasa y cada uno de sus hijos va creciendo, lo que le exige cada vez más de sí misma. Paola no devenga un salario fijo; le ayuda a una amiga con el aseo de su casa y durante años se ha apoyado con subsidios del Estado, asegurando que la han sacado de apuros. “El papá de ellos tiene otros dos hijos, es poquito lo que manda. Cuando llegaba Familias en Acción me acuerdo que yo no les compraba nada a los pelaos, esa es la verdad. Con esa plata tenía que tapar tantos huecos, me la pasaba pidiendo certificados de estudio en el colegio. Entre esa plata y pagadiarios me he sostenido todos estos años, descompletando aquí para reponer allá, metiéndome en líos”.

Y si el arriendo para Paola era la tortura de cada mes, desde el 2021 se le sumó otro dolor de cabeza. Andrés, el mayor de sus hijos, terminó el colegio. “Él niño terminó el colegio y yo le hablé claro, le dije que no tenía plata para pagarle una universidad. Me decía que los amigos ya estaban inscribiéndose. Eso me dolía, pero yo no se lo demostraba. Nosotros no podíamos hacer ni siquiera la vuelta por Icetex, porque aquí nadie gana esos sueldos como para responder como codeudor. Presté casi $200 mil para que hiciera el examen en la Universidad de Cartagena y que tuviera para los pasajes y el almuerzo”. En diciembre de ese año llegaron los resultados. Andrés no pasó, esto les cayó como un balde de agua fría. “No podía tenerlo acá en la casa sin hacer nada. Él quería estudiar medicina, pero no tenía para eso. Le tocaba estudiar en el Sena. Afortunadamente, pasó en la sede de los Cuatro Vientos, y ahí le pagan el subsidio de Jóvenes en Acción; con eso se paga los pasajes, pero aún así no es suficiente, porque de aquí a Cartagena a diario son casi $20 mil. A diario le tengo que dar $10 mil, y él ayuda en un taller los fines de semana para tener algo de plata”. Lea también: Sisbén grupos A y B: este es el cronograma de pago de Renta Ciudadana 2024

La mujer cuenta que hace poco salió como favorecida en el programa Renta Ciudadana del Gobierno (en este programa dan a los ciudadanos entre 140 mil y 500 mil pesos, teniendo en cuenta las condiciones de cada familia).

Con problemas

Sin embargo, a Paola le preocupa el caso de su exsuegro, Jesús Pájaro, quien también se beneficiaba con las ayudas del Gobierno. Él tiene 65 años y aunque por un tiempo recibió el subsidio que hoy conocemos como Colombia Mayor, en noviembre del año pasado se llevó la amarga sorpresa cuando fue a Supergiros a retirar la plata, pero se dio cuenta que lo habían sacado del programa. “Una nieta me ayudó a buscar en la página web y me salía que ahora estoy en grupo D. Yo la verdad no dependo de eso, porque yo manejo una motocarro que es propia, pero ya estoy cansado, no tengo pensión, a veces tengo un dolor en el cuerpo y así me toca ir a trabajar. Ese subsidio en su momento me ayudó, resolvía deudas con esa plata, uno hace planes con esa plata”.

Jesús ya solicitó una nueva encuesta y espera que lo asignen nuevamente al grupo A, donde asegura debería estar.

El caso de Jesús no es el único. Hay necesidades, pero con distintas caras, y un claro ejemplo es el de Michelle Martínez, estudiante universitaria de Bellas Artes, quien vive pensionada en el conjunto residencial Parque Heredia y está clasificada en el grupo D, privada de cualquier beneficio.

“Mis papás son de Sincelejo, yo vivo hace años aquí en Cartagena y he estado en varias pensiones, porque no tengo familia aquí. Mis papás me mandan lo que pueden, yo he buscado trabajos como mesera en el Centro, y antes me pagaban Jóvenes en Acción. Pese a ello, desde finales del año pasado hubo un problema con mi puntaje y quedé por fuera. Me acuerdo que me daban $600.000 por el rendimiento académico, yo había hecho planes con esa plata, iba a pagar el arriendo para que mi mamá no me tuviera que mandar. Esa vez a todos mis compañeros les llegó la transferencia por Daviplata, menos a mí. Luego, me doy cuenta que me habían sacado. Estoy en el grupo D, no aplico para ningún subsidio, me imagino que es porque vivo en un edificio estrato 4, pero lo que no saben es que tengo economía estrato 1”. Lea también: Sisbén: con este nuevo link puedes revisar si cambiaron tu clasificación o grupo

Según ha explicado la entidad, es probable que, con la información de la nueva encuesta, la clasificación del Sisbén solo cambie si las condiciones socioeconómicas del encuestado han tenido un cambio real. Dependiendo de cada caso, puede o no lograrse un cambio significativo en el resultado que impacte la clasificación del Sisbén.

