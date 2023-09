Denuncian a la SAE por presunta ilegalidad con predio en zona norte de Cartagena

Se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General, la Unidad Anticorrupción de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra la SAE (Sociedad de Activos Especiales) debido a lo que se considera una omisión por parte de esta entidad en un proceso relacionado con tierras.

Según lo que ha sido reportado, existe una falta de identificación completa de las propiedades involucradas en dicho proceso. Por esta razón, se argumenta que la finca Vuelta de Culebra no debería estar sujeta a un proceso de extinción de dominio. Esto se basa en alegaciones de un englobe de tierras que supuestamente involucra actividad fraudulenta y que no fue debidamente investigado ni considerado ni por la fiscalía 36 de Bogotá encargada de los casos de extinción de dominio ni por el juzgado de extinción de dominio de Barranquilla.

Lea aquí: Arroyo de Piedra estrena alumbrado público con luces LED

La denuncia también implica a un funcionario debido a la presunta falsificación de registros catastrales y alegadas omisiones en el proceso de notificación por parte del Juzgado Penal del Circuito de Extinción de Barranquilla. Se argumenta que no se habría notificado adecuadamente a las personas con derechos reales sobre la propiedad.

Moisés Herrera Cotta, quien es heredero de la propiedad en cuestión, ha expresado su preocupación por la situación. Destacó que su familia ha estado en posesión de estas tierras de manera pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 60 años desde 1940, representando a su padre, Arturo Herrera, quien falleció en 2001. Hasta ahora, no habían enfrentado problemas legales relacionados con la propiedad. Sin embargo, consideran que la SAE ha actuado sin realizar un estudio adecuado ni una investigación completa sobre la propiedad en cuestión, sin medir ni ubicar la misma, y simplemente ha solicitado una entrega voluntaria.

“Nosotros hemos tenido una posesión pública, pacifica e ininterrumpida sobre estas tierras por más de 60 años desde el año 1940, mi padre, Arturo Herrera, falleció en el año 2001 y los hijos hemos quedado con la posesión representándolo, no habíamos tenido problemas. Ahora con la SAE, que es una entidad que no respeta y se han presentado aquí, sin hacer un estudio, sin hacer una investigación, sin tener pleno conocimiento en que predio estamos; no han hecho medición, no han hecho ubicación, no han hecho nada y han solicitado una entrega voluntaria. Pero no lo podemos hacer, porque nosotros nos encontramos en posesión desde 1940 y ha operado a nuestro favor la justicia”, destacó Moisés Herrera Cotta, heredero del predio.