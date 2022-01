Denuncian presunta discriminación en lujoso restaurante de Cartagena

De acuerdo con la denuncia, el empresario belga de ascendencia congolesa se acercó junto a su familia para almorzar en el restaurante pero al mencionar que no tenían reserva uno de los meseros les informó que no podían ingresar porque no cumplían con el código de vestimenta.

“Mientras esperábamos mesa, el mesero que nos atendió, moreno como yo, nos miró de pies a cabeza de forma agresiva, desagradable. Luego nos preguntó si teníamos reserva, le dijimos que no, entonces nos dijo que en este momento no estaban aceptando gente sin reserva. Eso me sorprendió porque a otro grupo de personas que no tenían reserva sí les acomodaron mesa. Entonces me dijo que por el código de vestimenta no podían aceptar personas con zapatos abiertos”, contó Gerard Nyafe en Caracol Radio.

El empresario reconoció que entre los empleados del lugar no hubo una razón clara y coordinada para que le fuese negado el acceso al sitio.

“Yo observé y les comenté que la gente que estaba en el restaurante estaban en short, chanclas y camisetas sin manga. Yo estaba de guayabera, mi esposa en vestido largo y sandalias elegantes porque veníamos de un concierto, pero me dijeron que tenían instrucciones claras de no aceptar gente sin reserva”, dijo