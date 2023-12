¿Desaparecerá el campo deportivo de Crespo? Esto aclara un líder

“Hay una desinformación, debe hacerse la claridad, la cancha deportiva de Crespo no se va, no está en peligro y esto lo digo para que haya tranquilidad en Crespo, en la ciudad y sobre todo en la familia del deporte. El Plan de Ordenamiento Territorial lo dice y hace varios años siendo alcalde Carlos Díaz Redondo se estableció en el POT que la cancha es una zona verde, es de uso común, no es propiedad de un privado. El POT es claro, esta cancha quedó contemplada como zona verde y sigue siendo el espacio deportivo de nuestro barrio, enfatizó González. Lea: ¡Atención! Puente peatonal Canapote-Crespo se volvió un pasadizo de motos