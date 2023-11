¡Atención! Puente peatonal Canapote-Crespo se volvió un pasadizo de motos

Bernardo Romero Parra, reconocido líder comunitario de Cartagena y residente en esa zona, explicó que el problema de las inundaciones obedece a que las rejillas del desagüe están tapadas hace varios meses y aún las entidades competentes no han ejecutado la limpieza. Lea: Inician recuperación de puente e implementan vigilancia para prevenir atracos

Por aquí suben las motos, no hay escaleras sino rampas. //Foto: Cortesía

“Es muy peligroso que esas motos se metan por aquí porque pueden atropellar a alguien. Hay unos mototaxistas que son groseros, ahora se creen los dueños del puente, sabemos que ellos no tienen la culpa de las inundaciones en el puente vehicular pero que no vengan a este peatonal a querer imponer su ley como si esto fuera una autopista, aquí tienen que respetar a los que van caminando”, le dijo a El Universal una mujer residente en Canapote que pidió no revelar su identidad. Lea: 14 ofertas para ejecutar obras de la Avenida Rafael Núñez y otras vías

La mujer, igual que otros peatones del lugar, aprovecharon para hacerle un llamado al Datt y pedirle que mande a sus agentes a que hagan operativos de control en el puente, con el fin de evitar algún hecho que lamentar. También le pidieron a la Secretaría de Infraestructura intervenir pronto los desagües de la zona para acabar con el problema de raíz.

Este medio se comunicó con el Datt y la Secretaría de Infraestructura para ponerlos en conocimiento de la situación; sin embargo, desde el Datt no hubo pronunciamiento.

Por su parte, el director de la cartera de Infraestructura, Luis Villadiego, señaló que: “Ese acceso y ese puente, junto a la limpieza del canal pluvial, están contemplados en la Fase IV. Estamos en preparativos para dar inicio, estamos en etapa de alistamiento para la fabricación de esas rejillas e instalarlas y en pocos días empezaremos”.