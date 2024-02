Descartan construir nuevas estructuras en playas 4 y 5 de Protección Costera

Por este motivo, indicó que en las playas 4 y 5 no se tiene previsto adicionar estructuras. “Las obras de Protección Costera protegen de manera local, no mitigan el mar de leva en el resto de la ciudad. El efecto de la protección es local”, aclaró.

De hecho, Arrieta Pastrana, expresó que las obras se comportaron bien frente al fenómeno del mar de leva que se presentó en Cartagena en días pasados. “En ese sector no se detectó agua almacenada en la Avenida Primera de Bocagrande ni en el tramo que va desde la curva de Santo Domingo hasta el espolón 6”, dijo.

Sobre eso, lo que respondió Arrieta es que eso se da porque la línea de costa aún está desprotegida, toda vez que aún no se ha construido la escollera longitudinal ni se ha realizado el relleno hidráulico.

El Consorcio Protección Fase II, encargado de las obras en este sector, explicó que hasta el momento solo se han construido dos espolones. “El relleno de arena no se ha realizado porque los servidores turísticos que trabajan en esa playa necesitan ser trasladados a otro lugar, que será Playa 4. Como esa playa no está abierta no se ha podido ejecutar el relleno”, manifestaron.

El consorcio resaltó que una vez se habilite Playa 4, estarán atentos a las instrucciones para continuar con el proyecto y entregarlo.