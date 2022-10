Descubren a dos hombres teniendo sexo en baño de centro comercial en Cartagena

El denunciante se acercó al cubículo y comprobó que efectivamente se trataba de dos personas que estaban encerradas con seguro. “Yo me acerqué para percatarme, porque al principio me asusté, pensé que podía ser un espanto. Lo que se me ocurrió fue salirme del baño y esperar en el pasillo. No pasaron ni cinco minutos cuando los dos personajes salieron del baño, el uno primero que el otro. Yo al principio pensé que era un hombre y una mujer, pero eran dos hombres que seguro estaban en el gimnasio”, contó el ciudadano.