$!Los escándalos sexuales más sonados del Centro Histórico de Cartagena

Sin embargo, no es la primera vez que el Centro Histórico de Cartagena se convierte en escenario de actos sexuales.

May 03 - 09:59

May 03 - 09:00

May 03 - 11:20

Influencer caminó semidesnuda

En medio del tercer pico de la pandemia de COVID-19 en Cartagena, en abril de 2021 una influencer caleña y exparticipante del programa Guerreros se paseó por el Centro Histórico con un atuendo pintoresco que solo cubría sus partes íntimas.

Se trata de Estefanía Caicedo, conocida como ‘Cuca’, quien dejó como evidencia de ese acto un video que ella misma publicó en redes sociales. Lea: Críticas a influencer por caminar el Centro semidesnuda y sin tapaboca

Aunque quizás esperaba solo halagos y piropos, ‘Cuca’ recibió muchas críticas. “Qué irrespeto con la ciudad y el tapabocas. Sabiendo cómo está la situación actual en el país y ciudad”; “No creo que sea la forma de representar a Colombia y menos a un destino turístico como lo es Cartagena”; “Yo soy fan tuya, me gusta ver todos tus videos pero este no me gustó” fueron algunos de los comentarios.