Desmienten que mototaxistas hayan establecido nueva tarifa mínima de $4.000

Durante las últimas horas se popularizó la idea de que los mototaxistas, en conjunto, habían decidido establecer una tarifa mínima de $4.000 pesos en Cartagena. De hecho, algunos de los líderes de los motorizados anunciaron la decisión; sin embargo, rápidamente fueron desmentidos.

En medio de los rumores, Dairo Arévalo, presidente del Comité Antidecreto, conversó con este medio y entregó la versión del Comité. Afirma que se trata de una decisión arbitraria y que no cuenta con la aprobación del resto de los motorizados. "Como presidente del Comité Antidecreto, me permito informar que la tarifa que está estipulada como mínima es un invento, no se sabe de quién, de algún gremio o de algún monopolio que busca estigmatizar más al gremio. En definitiva, queremos dejar claro que esto no es así".

Además, recordó que los precios de las carreras corresponden a una negociación entre el ciudadano y el motorizado que lo transportará y no se establece un precio mínimo obligatorio. "Las carreras son en común acuerdo entre el conductor y el pasajero hay trayectos que ameritan un valor menor y hay otros trayectos que ameritan el valor de los 4.000 pesos, entonces, en ese sentido, no existe una tarifa mínima", explicó.