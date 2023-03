“Dijeron que me había robado algo”: presunto caso de racismo en Dollarcity

“Hola, sinceramente no tenía ningún ánimo de hacer este hilo de Twitter, pero siento que si no expongo lo ocurrido es muy probable que se repita”. Esta fue tan solo la introducción del relato de un joven cartagenero en la noche del pasado miércoles 1 de marzo a través de sus redes sociales.

A continuación, el relato completo realizado en Twitter:

Entré a la tienda junto con un amigo para mirar ciertos útiles escolares que él quería comprar (e incluso terminó llevando algunas cositas) La tienda estaba completamente llena, al igual que los pasillos. Hubo un momento, mientras estaba en uno de los pasillos con mi amigo en el que me acomodé un poco el pantalón por dentro (había ido al baño minutos antes). Me dispongo a pagar con mi amigo lo que iba a llevar, y la tienda ya estaba pronta a cerrar.

Terminamos de pagar y guardamos todo. Cuando me acerco a la puerta con él, el vigilante toma la llave y la asegura, pidiéndome que “me ponga en una esquina y saque lo que llevaba bajo el suéter” cosa que nos sorprendió a ambos. No le presté mucha atención, no entendía lo que estaba pasando porque no escuché muy bien, pero ante la insistencia del vigilante, me levanté el suéter y le mostré que no llevaba nada, y le pregunté en qué se basaba para decir eso, a lo que no obtuve respuesta.

Me acerqué de nuevo a la puerta para salir, a lo que el tipo sigue insistiendo en que yo llevo algo escondido y llama a alguien que trabaja en el local para que me “llevara para el cuartico ese a revisarme” a lo que el empleado se queda algo dudoso.

Yo en ese momento hice la asociación de lo que pensaba y empecé a estirar mi pantalón (tiene un elástico, se estira y en ese momento no lo llevaba amarrado porque me queda algo ajustado) para que se diera cuenta de que no tenía nada dentro. El vigilante volvió a insistir al empleado por lo que él procedió a dirigirme a un almacén (que tenía la puerta abierta y donde se veía todo) a “revisarme”. Cuando le explico a la persona que solo me estaba acomodando el pantalón, ella dice “yo no sé” y se va.