Distrito estudia implementar toque de queda para jóvenes

“Cartagena está algarete”. Esta es una de las frases que comúnmente se escuchan en las esquinas de la ciudad por los diferentes hechos de intolerancia que se presentan en el Corralito de Piedra. Los ciudadanos están alarmados por los hurtos en el Centro Histórico y actos sexuales en plena vía pública sin ningún control. (Lea: Con nuevo decreto, Alcaldía de Cartagena tumba el toque de queda)

No obstante, si en el sector turístico llueve, en la periferia no escampa. Líderes de sectores populares tienen que presenciar el aumento de riñas producto de la intolerancia o el consumo excesivo de bebidas embriagantes, razón por la que le han pedido al Distrito tomar acciones concretas para disminuir este tipo de situaciones que atentan contra la sana convivencia. “Hemos hecho intervenciones en barrios priorizados por la estrategia San Lázaro, es decir, en Líbano, Boston, La Candelaria, El Pozón y San José de Los Campanos, pero también lo haremos en Nelson Mandela y San Fernando”, dijo Paola Pianeta, secretaria del Interior.

De acuerdo con la funcionaria, hay varias propuestas que le han realizado las comunidades en los comités barriales y de seguridad. “Líderes que están amenazados proponen un toque de queda juvenil y que nosotros -Alcaldía- podamos poner una limitación a los chicos para que no salgan después de cierta hora, pero esa es una estrategia que está siendo analizada”, dijo. Pianeta aseguró que en el próximo consejo de seguridad, que está programado para el lunes, también se debatirá que no se expidan permisos para eventos de bailes en sectores con índices altos de homicidios. (También le puede interesar: Distrito no atendió solicitud de eliminar toque de queda)