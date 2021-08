“Donde los hombres puedan estar sin camisa yo también”: Mujer con comparendo

Ruby Macea Pacheco.

“Este año el Día del GoTopless cayó 22 de agosto, que fue el domingo, y lo estaba realizando con una amiga y otras dos chicas, que igual pueden estar y no quitarse la camisa si así lo desean, están en su derecho”, dijo Ruby.

Recalcó cuál será su defensa ante el comparendo. “Vamos a alegar que los artículos 13 y 43 de la Constitución colombiana nos dicen que tenemos igualdad de derechos hombres y mujeres, pero cuando vamos a hacer esta acción resulta que hay un Código que va por encima de la Constitución colombiana y de los derechos humanos, y nosotras las mujeres no podemos ejercer ese derecho de estar en toples”.

La mujer agregó que “si estás en casa con calor y quieres desprenderte de la ropa no puedes porque están el papá, el marido, los hijos. Ven nuestros senos como algo peligroso. Ya hemos logrado muchas batallas. Anteriormente la mujer no podía mostrar ni siquiera los tobillos, no podía votar, no podía estudiar y ya hay alguien que debe dar el pasito. En estos momentos soy yo, y me siento bien. Mis compañeras de otros países han estado apoyándome y seguimos en esta revisión sin armas, con argumentos, con hechos”.

¿Qué dice la Policía?

El Universal consultó a la Mecar sobre lo sucedido con Rudy y no obtuvo respuesta.