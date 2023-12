Dos víctimas de abuso sexual se confiesan: así rompieron el silencio

Cuando D se levantó para ir al baño las imágenes eran borrosas. Entró al cuarto y vio de reojo a un hombre que no conocía, pero en medio del trance, sin reconocer la habitación, se subió a la cama y durmió. Lo único que recordó fue que la noche anterior estaba con un amigo en una discoteca y que luego se encontró con un grupo de compañeros que estaban bailando. Eso. Pero ahora, envuelta en sábanas vio el rostro del hombre a su lado, con quien a duras penas había intercambiado palabras en el trabajo y supo que algo había pasado la noche antes pero no recordaba nada, la información en su mente era escasa. Sintió el cuerpo pesado y una angustia irritante de no saber, todavía, qué pasó.

En el año 2011, D tenía 24 años y se abría paso en el ámbito profesional ejerciendo su carrera como enfermera en un hospital de Cartagena de Indias. Una tarde cualquiera quedó con un amigo en salir a tomar un par de cervezas y después se encontraron con un grupo de compañeros del trabajo en una reconocida discoteca en la que universitarios y empleados iban a descargar el estrés acumulado de la semana. Sabe que había baile, y que de pronto le pudieron haber dado aguardiente o una cerveza pero después de ahí no recuerda nada más, ni siquiera en qué momento se fue el amigo con el que se encontró inicialmente. Lea aquí: Periodista barranquillera denunció en redes ser víctima de acoso sexual

D, como muchas otras mujeres, sintió culpa de haber estado en el lugar y la hora equivocada. Pensaba que de no haber tomado alcohol hubiese sido una simple celebración más. Pero cuando despertó casi al mediodía, cayó en cuenta de que el hombre que había visto en la habitación cuando se despertó para ir al baño, no era el mismo que estaba ahí a su lado. Supo entonces que hubo más de una persona en la habitación y sintió miedo. Lo cuestionó, le preguntó por qué estaba ahí, en su casa y en el mismo cuarto, estaba desesperada. El hombre, le dijo, con aire de confundido que para qué le hacía esas preguntas, si ella misma le pidió que la llevara con él. D sabía que no era así, que nunca hubiese pensado en acostarse con ese hombre por el que ni siquiera sentía atracción.