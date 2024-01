Dumek le pidió a Petro mejorar seguridad en Cartagena tras ola de violencia

Tras ola de violencia y sicariatos que han sacudido a Cartagena en lo corrido del mes de enero de 2024, el alcalde Dumek Turbay ha hecho un llamado urgente al presidente de la República, Gustavo Petro, para que preste especial atención a la situación de seguridad en la ciudad y brinde apoyo a las iniciativas locales de combate a la criminalidad.

En una reciente declaración a medios de comunicación, el alcalde Turbay expresó su preocupación por la seguridad de los cartageneros. “El Presidente pasa mucho tiempo en Cartagena y no es justo que los cartageneros no podamos verlo, y no solamente hablo por mi investidura como alcalde, sino como cartagenero”.

Asimismo, el mandatario manifestó su deseo de que el presidente esté más presente en las calles y barrios de la ciudad, participando activamente en las estrategias de seguridad. Lea aquí: Video: agreden a agentes de tránsito en Bocagrande

Dumek también destacó que existe un “justo reclamo” y expresó su aspiración de discutir personalmente con el presidente Petro los desafíos de seguridad que enfrenta Cartagena y buscar apoyo para solucionar estos problemas.