Dumek rechaza agresión contra periodista en Estación del Nuevo Bosque

El reportero sacó el carnet que lo identifica como trabajador de El Universal, explicando que solo estaba haciendo su trabajo, pero el uniformado siguió con los insultos.

“Luego, uno de ellos me empujó por la espalda. Otro buscaba partirme el celular, tomó el bolillo y me golpeó en la mano, causándome una lesión. Querían quitarme el celular para borrar las fotos. Por eso me llevaron caminando a la Estación de Nuevo Bosque. Allá me siguieron agredieron verbalmente y me obligaron a desbloquear mi celular. Me lo quitaron y borraron las fotos que había tomado del operativo, pese a que les dije que estaban haciendo algo ilegal”, expresó el afectado.