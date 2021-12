El caño Juan Angola sí tiene dolientes

Por este motivo recuperarlo no es cuestión de días o semanas, sino de un trabajo constante que logre perdurar en el tiempo y convertir este sitio en lo que siempre debió ser: un cuerpo de agua donde la biodiversidad es protagonista y donde las diferentes comunidades que están a su alrededor pueden interactuar respetuosamente con él.

Visibilizar el ecosistema

Adicionalmente, la fundación también ha puesto en práctica labores como el reciclaje, la siembra de mangle y talleres con las comunidades en torno a la valoración y el aprovechamiento sostenible del caño Juan Angola.

“Son tres acciones básicas en el modelo. La educación es lo primero, pero no lo único. Con la educación no se come, entonces la segunda acción es la parte productiva. Podemos hacer programas de turismo consciente para reforzar y sostener lo que la gente aprende. Y por último, y muy importante, la planeación participativa. Tenemos que hacer partícipes a las comunidades para que refuercen todo ese trabajo y hacer el cambio”, sostiene.