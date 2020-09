El COVID-19 dejó deudas y pocas ventas

Desde las 7 de la mañana estoy aquí. Traje 10 empanadas de carne y solo he vendido 2. También 5 arepas de huevo y me han comprado una sola, prácticamente todo lo que traje en comida está aquí”. Eso es lo primero que me dice Cecilia cuando me acerco a preguntarle cómo le ha ido con las ventas en esta nueva fase de la pandemia y, obviamente, después de presentarme como periodista de El Universal . Son las 10 de la mañana.

Las pérdidas

Desde marzo, las personas que tienen sus negocios dentro y fuera de la Terminal de Transporte tuvieron que cerrar sus puertas e irse a sus casas a hacer otras cosas mientras se controlaba el coronavirus en la ciudad. Todos cuentan que al principio pudieron bandearse con algunos ahorros que tenían o con ayuda de sus familiares y una que otra venta, sin embargo, al llegar el mes de junio, ya estaban necesitando volver al trabajo.

“Durante ese tiempo, como no estaba vendiendo, no podía recibir ningún sueldo, así que mis jefes comenzaron a hacer lo necesario para ver si podían volver a abrir el negocio, pero solo fue posible hasta ahorita en septiembre. El resto del tiempo estuve haciendo algunas cosas en mi casa para poder subsistir”, dijo Liceth, quien agradece haber sido llamada nuevamente a trabajar, pues “de 8 personas que trabajábamos aquí como vendedoras, solo volvieron a llamar a 3”.

Para nadie es un secreto que la emergencia sanitaria no solo afectó la salud de las personas, sino también los bolsillos. Muchos negocios tuvieron que cerrar sus locales y aún así debían seguir pagando arriendo, compromiso que no podían cumplir por la falta de ingreso de dinero, por lo que tuvieron que cerrar definitivamente.

“Aquí aún hay varios negocios que no han abierto porque no tienen la fuerza económica para poder volver, algunos entregaron los locales, porque como tocaba seguir pagando arriendo y recibos de energía, agua y gas, era muy difícil pues no estaba entrando capital”, dijo Yecelis de Ángel.

Otra de las pérdidas que tuvieron fue en los productos. A muchos se les vencieron gaseosas, dulces, mecatos y demás, por tener los negocios cerrados, y ahora no saben qué hacer.

“Aquí se nos vencieron más de 100 platos de dulces que teníamos a la venta, pues no sabíamos que el cierre iba a ser por tanto tiempo. Todo eso es plata perdida, porque los proveedores no van a cambiar nada”, dice Rosa Caballero, mientras que Diana De la Hoz señala que “todo lo que se me perdió fue mucha plata, incluso ahora también he estado perdiendo plata, pues a veces traigo unos fritos y como no se venden, me toca regalarlos. Las ventas la verdad han estado muy pero muy bajas, no se ve todo el volumen de gente que antes pasaba por aquí”.

Como si fuera poco haber perdido millones de pesos en mercancía, estas personas consideran que también perdieron el dinero en el arriendo, pues “tocaba sacar plata de donde fuera para poder cumplir con el contrato, a pesar de no estar trabajando. Esta pandemia nos ha golpeado muy fuerte”.

La reducción del personal es otro punto negativo que les ha dejado la pandemia. En la mayoría de estos negocios, donde trabajaban entre 7 u 8 personas, en esta reapertura regresaron 2 o 3 por cada local.

“Yo creo que más adelante, cuando todo vuelva a la normalidad, podremos volver a contratar a estas personas que se quedaron sin empleo, porque igual lo que se está haciendo diario o semanal, es casi lo estricto para el sustento del negocio y la nómina”, indicó una administradora de un negocio, quien no quiso revelar su nombre.