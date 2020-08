El drama del médico cartagenero que necesita regresar de Cuba

Isdael cumplió su sueño y ahora, en plena crisis mundial por la pandemia, además de anhelar volver para practicar lo que aprendió, necesita regresar porque la vida en Cuba cuesta dinero y él allá no está produciendo. Una situación similar atraviesan otros 76 médicos colombianos que estudian o estudiaron en Cuba y piden a gritos un vuelo humanitario que ha sido aplazado cuatro veces. El último viaje estaba programado para el 14 de agosto, precisamente hoy, y fue cancelado dos días antes porque “el Gobierno ha tomado la decisión de no permitir el ingreso de pasajeros a suelo cubano”. No hay nueva fecha.

“Somos 77 médicos especialistas que tenemos alrededor de 2 meses, dentro de poco 3, en trámite con la Embajada colombiana en aras de solucionar tan anhelado vuelo, el mismo que fue aplazado por cuatro ocasiones (10 julio, 20 julio, 3 y 14 de agosto)”, comenta Isdael, que tiene su casa en Cartagena en el barrio La Consolata.