“El espacio público no se va a privatizar”: Distrito

De acuerdo con el gerente (e), la idea es que cobrar por el uso del espacio público no solo se realice en el cordón amurallado sino que se extienda a toda la ciudad. “La propuesta no es privatizar algunos sitios porque hay restaurantes que hacen parte de este aprovechamiento desde hace años, lo que queremos es mejorarlo y poder regularizarlos. La idea es cambiar el canon de contratos”, agregó.

Blanco reiteró que en la propuesta no están incluidas las palabras “ventas” ni “arrendamiento”. “Hay algunos partes que tienen casetas y mobiliario que pueden ser aprovechados y queremos que entren en este proyecto. Por ejemplo, esta semana vamos a recuperar el parque Flanagan -en Bocagrande- porque está siendo explotado de manera indebida por un particular. Ellos tienen mobiliario y locales, nosotros queremos que haya aprovechamiento y que ese dinero entre a la ciudad y no a bolsillos de un particular”, agregó el gerente (e) de Espacio Público.

La propuesta del Distrito es simplificar los trámites a través de la creación de un comité donde la gerencia de Espacio Público sea la cabeza, firme los contratos y tenga el control. “Otra de las cosas que estamos haciendo es modificar los valores de los contratos, pues actualmente hay tres modalidades que son: aprovechamiento a corto plazo (de 1 hasta 3 días), aprovechamiento de mediano plazo (hasta tres años) y aprovechamiento a largo plazo (hasta 5 años). “Es que la fórmula para corto plazo estaba muy bajita, por ejemplo, la Plaza de la Paz hoy se puede alquilar en $4 millones cuando debería pasar los $12 millones. (...) Por las plazas no estamos cobrando ni lo que se cobra en un salón comunal”, indicó Blanco.