El fallo que busca tumbar la continuidad del peaje de Turbaco

El presidente de la ANI y Mintransporte, al parecer, desconocían la existencia de ese documento, por lo que no hicieron referencia a este, simplemente cuestionaron las razones de por qué no se presentó en años anteriores.

“Es una sentencia de constitucionalidad, dice que los macroproyectos de interés social nacional incorporados a los planes de ordenamiento territorial sí excluyen a los consejos comunales y distritales, y desconocen la competencia para regular el uso del suelo, es decir, encontraron un conflicto entre la Ley y la Constitución. ¿Qué resolvió la Corte? Declaró inexequible el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007, por el cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo. Esta es una decisión que tiene efectos hacia futuro”, indicó Erick Urueta, de la Veeduría de la Rama Judicial.

Y continuó: “La Corte ha dicho que estas decisiones de control de constitucionalidad deben ser de obligatorio cumplimiento, es decir, estamos ante unas presuntas conductas delictivas y por ello el ministro está metido en un chicharrón. Por eso esas talanqueras deben estar levantadas a más tardar el viernes”.

Héctor Pérez indicó que ese peaje no estaba en el proyecto inicial: “El fallo es de 2010, no lo hicieron retroactivo y ya estaba firmado el contrato de concesión inicial desde el 2007, es decir, no le aplicaba. Ello indica que en el nuevo contrato firmado en septiembre del 2021 se debía aplicar a ese fallo que dice que no se pueden desconocer las autoridades locales cuando se hacen macroproyectos de esta naturaleza y el Concejo de Turbaco no ha aprobado en el POT ni en el uso del suelo la instalación de peajes”.

Por ello estos piden la suspensión del contrato o quitar el peaje de común acuerdo con el concesionario. “Este es un fallo que tiene aplicación a futuro, es decir, cada vez que se haga un proyecto se debe trabajar con las organizaciones locales. El ministro no conocía ese fallo y dijo que por qué ahora era que aparecía si desde hace tiempo se estaba cobrando peaje”, agregó Pérez. Con la entrega de ese documento se espera que el Gobierno desmonte de manera definitiva dicha caseta.