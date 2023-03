El loco de la piedra de Bazurto: “Me persigue y me tiene intimidada”

La historia que le está ocurriendo a Katia parece como sacada de una película de terror. En reiteradas ocasiones se le ha aparecido un hombre de unos 50 años de edad en distintos semáforos de la ciudad. Su apariencia es similar a la de una persona desnutrida, su ropa está sucia, rota, y su piel está irritada por el sol; así es como luce el ‘loco de la piedra’, nombre con el que quedó bautizado por algunos ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de sus ataques. En esta oportunidad Katia Herrera, una joven cartagenera de 25 años contó a El Universal su historia, con la esperanza de que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que este hombre se le aparece desde hace dos años. Lea también: No dejan la mendicidad: habitantes de la calle se niegan a recibir ayudas Cientos de denuncias se han puesto en contra de este sujeto a través de redes sociales, el hombre curiosamente escoge a sus víctimas de sexo femenino. “Desde hace tiempo yo quise hacer la denuncia pública ante la impotencia de no obtener ayuda por parte de la policía. La verdad, me sentí bastante afectada por él. La primera vez que se me apareció fue en el mercado de Bazurto, yo iba conduciendo camino a mi trabajo, en ese entonces yo trabajaba en Bocagrande. De repente veo que se me cruza un hombre con estilo de indigente por la mitad”, contó Herrera a El Universal.

Katia quedó paralizada, no podía acelerar porque lo atropellaría. El hombre logró verla y una vez identificó que ella estaba inmóvil corrió para la ventanilla del auto, del lado donde se ubica el conductor. “Tenía una piedra en la mano, le daba golpes al vidrio con la piedra y me amenazaba. Fue desesperante porque yo no podría acelerar, alrededor habían más carros y afortunadamente algunos conductores comenzaron a ahuyentarlo”, aseveró.

Ese hecho que ocurrió hace dos años marcó a Katia. Lo que la joven nunca se imaginó, fue que le volvería a pasar cinco veces más.

La persigue en diferentes semáforos En una segunda ocasión, Katia fue sorprendida nuevamente por el sujeto en un semáforo del barrio Pie de la Popa, afortunadamente logró escapar y salir ilesa. En otra oportunidad volvió a ser perseguida en el Mercado de Bazurto nuevamente, y fue ahí donde la joven decidió tomar cartas en el asunto. “Me di cuenta que este hombre ya identificaba mi carro, así que fui al CAI de la policía que está dentro del mercado. Me llevé la desagradable respuesta y es que ellos no hacen absolutamente nada. La policía me dijo claramente que cuando intentan detenerlo se defeca encima y les echa los desechos”, contó Herrera a El Universal.

Katia, impotente, buscó la forma de reportarlo también en redes sociales, y fue ahí donde descubrió en los comentarios de su publicación en Instagram, que no era la única víctima. “Una amiga me comentó que le pasó lo mismo y que era el mismo sujeto. Él se mueve en diferentes puntos y no solo amenaza con una piedra, a veces con un ladrillo, una botella, o lo que tenga en la mano. Lea también: Aprovecha antes que suban: estos son los precios del pescado en Bazurto