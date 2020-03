El Mercado de Bazurto sigue con grietas en sus paredes

“Yo estaba aquí trabajando y me quité porque ya había recogido todo, y cuando sentimos fue que se cayó una piedra gigante de allá arriba. Cayó justo en el lugar donde me paro para vender mis especias”, dijo Fany Correa, quien tiene detrás de ella una pared totalmente agrietada.

Dentro y fuera de este lugar se ven unas estructuras metálicas color rojo, las cuales le dan soporte a las paredes agrietadas para evitar que se caigan, sin embargo, algunos aseguran que el trabajo lo hicieron pensando solo en los vendedores que tienen sus puestos de trabajo dentro de la plaza y no en los que están a las afueras.

Preocupados

Los vendedores de pescado, carne y cerdo están preocupados, puesto que ellos están por fuera de la plaza central y son los que más temen por su vida.

“Llevo aquí 30 años vendiendo pescado y desde hace unos años para acá se ha venido diciendo que la pared se agrieta cada día más, pero lo único que hicieron fue poner esos soportes, los cuales, primero los tengo aquí encima mío y segundo no protegen toda la pared, solo es la parte de abajo, y arriba es donde están las grietas más peligrosas”, explicó José Díaz.

Al preguntarles qué les habían dichos los administradores del Mercado de Bazurto, muchos alegaron que no los conocían y que incluso, se atrevían a decir que no hay ninguna persona a cargo.

“Aquí no sabemos si hay o no administrador. Hasta ahora no nos han dicho nada y la verdad es que sí sería bueno que nos ayuden a arreglar esto, pues tememos que pase algo grave”, señaló Carmen Polo.

Otro de los problemas que también los aqueja es el suelo del lugar, el cual está en pésimas condiciones, donde se ven grandes huecos en casi todos los pasillos por donde los clientes pasan a comprar sus alimentos para sus hogares, sin dejar de lado que la alcantarilla constantemente se tapona haciendo que brote agua con malos olores.