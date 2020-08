El mercado de Bazurto y su nueva normalidad

“Cuando se cerró el mercado no se pensó en los comerciantes que iban a estar encerrados en esta cuarentena, no hubo nada de ayudas, así que fue difícil. Entonces como organización buscamos una propuesta que permitiera la reactivación y contactamos a las secretarías del Distrito para una reunión”, explica Herrera.

Si este plan piloto fracasa, fracasamos nosotros, fracasa nuestra economía, fracasan nuestras familias, porque otra vez se cierra el mercado y eso puede traer como consecuencia mucha inconformidad social, que es lo que no queremos”.

“Nosotros queremos seguir avanzando en las fases y no volver al caos y al desorden. Mantenemos los controles no creyendo que la enfermedad ya pasó, sino que los buenos planteamientos que se han hecho han tenido buenos resultados, entonces hay que seguir la línea. Queremos que todo el mercado de Bazurto se reabra, pero con todas las medidas de bioseguridad”, puntualiza Barrera.

‘No ha sido fácil’

Si bien ya varios comerciantes llevan casi dos meses abiertos, afirman que la reapertura no ha sido sencilla, pues naturalmente no hay la misma afluencia de antes en el mercado. Sin embargo, todos coinciden en que es un buen comienzo en medio de la crisis del coronavirus, que aún no acaba.

“Las cosas han ido mejorando, pero están duras todavía. Yo cerré el negocio cuando comenzó la pandemia, fue duro porque pasamos mucha necesidad. Si no trabajo, no como, porque tengo que pagar arriendo y esas cosas. Al principio uno se siente raro con todas las medidas, pero ya después se va amoldando”, expresa Randy, dueño de un local de zapatos en la calle 26.

De la misma manera, Víctor, dueño de otro local, afirma que sus ventas han disminuido casi en un 90% por el cierre y porque la medida del pico y cédula limita la circulación de más personas, pero aún así confía en que pronto las cosas serán más favorables.

“La verdad abrir así es un poco incómodo, pero para brindar un buen servicio y por seguridad de nosotros lo estamos haciendo. Fue duro cerrar porque no estamos acostumbrados a quedarnos en la casa, pero toca reinventarnos”, manifestó Yolanis, otra vendedora del sector.