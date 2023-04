“El peaje de Marahuaco no va más”: William Dau

En medio de las protestas que se adelantan en el norte de Bolívar contra el cobro de peajes en el país, el alcalde de Cartagena, William Dau se refirió a la reunión que tuvo la semana pasada con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes en el Congreso Nacional de Municipios sobre el futuro de la caseta de Marahuaco, ubicada en la Vía del Mar. Lea: Vuelven a cobrar peaje en Marahuaco, ¿qué pasó con el de Turbaco?

“Quiero reiterar lo conversado la semana pasada con el ministro de Transporte... me pidieron colaboración para que no haya desmanes de orden público. Lo que sí les dije es que no voy a pedirle a la gente que pague estando el peaje ahí, que con gusto se puede pagar, pero llevándolo al kilómetro 42”, dijo el mandatario.