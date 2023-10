“El POT no va a llegar al Concejo este año”: Secretaría de Planeación

Luego de que Cardique y el EPA declararan el desistimiento de la solicitud de la Secretaría de Planeación para iniciar la etapa de concertación ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el jefe de esta cartera, Franklin Amador Hawkins se refirió al respecto. Puede leer: Cardique archiva solicitud para concertación ambiental del POT El funcionario afirmó ante el Concejo Distrital que si bien por los tiempos el POT no alcanzará a ser radicado ante la corporación edilicia, sí es intención del Distrito volver a radicar los documentos para superar la concertación ambiental. “Hay que ser francos y nunca ha sido nuestra pretensión no comprender los tiempos. El POT no va a llegar a la corporación, los tiempos no dan. Recordemos que al iniciar la concertación ambiental son 45 días hábiles, luego el Consejo Territorial de Planeación tiene 30 días hábiles y después la corporación tiene 90 días calendario. Los tiempos no van a dar para que en esta administración se presente el proyecto al Concejo, sin embargo aún tenemos la convicción de que podemos radicar para la concertación ambiental”, dijo Amador Hawkins.

Derecho de petición

El secretario de Planeación recordó que los documentos del POT se han radicado ante Cardique y el EPA en tres oportunidades, sin embargo dijo que las observaciones hechas por las autoridades ambientales no tuvieron suficiente claridad, por lo cual presentaron un derecho de petición. “Consideramos que el pronunciamiento de la corporación ambiental no permitió que pudiésemos subsanar las observaciones que hicieron, dado que la resolución no expresaba de manera explícita que era lo que no se presentaba de manera adecuada. Por ejemplo, decía que no se presentó la cartografía como lo define la norma, pero no se precisó cuáles eran los aspectos puntuales. Eso impidió que pudiésemos subsanar y fue así en las tres oportunidades”, manifestó. Amador Hawkins reveló que la Secretaría de Planeación incluso consideró poner un recurso de reposición contra la decisión de la autoridad ambiental, sin embargo al final se decidió que era inconveniente. “Podíamos perder dos meses mientras la corporación se pronunciaba y para nosotros ese era un tiempo valioso porque queremos volver a radicar y vamos a volver a radicar”, enfatizó.

El POT ha sido presentado en tres oportunidades a Cardique y al EPA.

En ese sentido se optó por presentar el derecho de petición solicitando tanto a Cardique como al EPA que se pronuncien de manera explícita sobre los aspectos que no se están presentando de manera adecuada. “Esta ha sido una etapa que nos ha permitido seguir actualizando el instrumento. Recordemos que este es un proceso continuo, seguimos atendiendo a las comunidades y no nos hemos detenido en ese atributo del POT en cuanto a lo participativo. Esperamos que la resolución del derecho de petición nos permita volver a radicar de una manera más eficaz y que no sea otro intento fallido”, indicó. El funcionario recordó que el proceso en la corporación ambiental no se trata de una aprobación o licencia sino de una concertación. “El ejercicio que se debe dar es que las entidades ambientales nos informen qué debemos subsanar. Ese ejercicio no se ha iniciado porque se inicia con un acta de recibo a conformidad el cual no se ha surtido todavía”, aclaró.

“Insistiremos”

Amador Hawkins reiteró que una vez sea respondido el derecho de petición, el Distrito atenderá las observaciones realizadas. “Nuestro objetivo en estos dos meses que nos quedan del año es entregarle a Cartagena la concertación ambiental de tal manera que a la nueva administración solo le quede llevar a consulta al Consejo Territorial de Planeación y al Concejo Distrital en el respectivo momento”, indicó. El secretario de Planeación resaltó que el trabajo que se ha realizado hasta la fecha ha sido serio y responsable, pues ya se surtió el proceso participativo y se construyó un modelo de ocupación del territorio.

El POT es un importante instrumento de planeación territorial. En Cartagena continúa vigente el del año 2001 por lo cual se trabaja en su actualización.

“Nosotros insistiremos porque es lo que nos corresponde, creo que las dinámicas que tiene este proceso todos las conocemos y cada uno las abordará desde los roles que le corresponden. Así lo estamos haciendo nosotros con convicción, compromiso, responsabilidad y sin temor de que algunos actores con poder o recursos de acción hagan que sus intereses mezquinos estén por encima de lo que la ciudad necesita”, dijo. El funcionario indicó que hay comunidades que sufren porque el POT no sale. “No es posible llevarles sus equipamentos y servicios públicos a sus barrios porque el POT no sale, porque una, dos o tres personas no quieren que salga”, afirmó. Por este motivo, aseguró que la nueva administración no tiene por qué que comenzar desde cero en este tema, sino considerar el insumo que dejará la administración del alcalde William Dau.

La inversión en el POT