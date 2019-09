El proyecto que busca reformar la administración del Distrito

El 30 agosto de este año, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, convocó a sesiones extraordinarias en el Concejo Distrital, las cuales fueron instaladas el 2 de septiembre. En estas el Distrito presentó 16 proyectos que serán evaluados por los cabildantes hasta el 23 de septiembre, día en que finalizan las extras.

Entre los 16 proyectos se involucran asuntos de diversa índole y de importancia para el presente y futuro de la ciudad, como el cierre financiero del megaproyecto del canal del Dique, autorizar al alcalde la compra de terreno para familias del cabildo Zenú; el Plan Maestro de Educación; un préstamo por 20 mil millones de pesos para seguir con la chatarrización que le corresponde a Transcaribe operador; entre otros, como otorgar facultades al alcalde para modificar la estructura administrativa del Distrito y establecer las funciones de sus dependencias.

Pero ¿qué significa modificar la estructura administrativa? ¿Acaso la que tenemos no es la indicada? Tal parece que no, de acuerdo con el director Nacional de Función Pública, Fernando Grillo, Cartagena lleva más de 16 años sin hacer una reforma institucional, por eso no es de extrañar que si ponemos lupa al organigrama administrativo de la ciudad encontremos que pese a que la planta de personal de la Alcaldía cuenta con 1.080 personas (entre funcionarios de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionalidad y de período fijo) y un promedio de 4 mil contratos por prestación de servicio, este no obedece a la realidad de la misión que debe cumplir, como tampoco a las características que tiene Cartagena de Indias como ciudad portuaria, turística e histórica.