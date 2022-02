El regreso a clases presenciales y su impacto psicológico en los estudiantes

No podemos subestimar los efectos de esta pandemia en el cerebro en desarrollo de los niños y adolescentes. Hay un impacto innegable en una generación, un impacto a nivel emocional y de aprendizaje, que no podemos ignorar y/o minimizar.

La no presencialidad implica un riesgo significativo de no asegurar el aprendizaje de repertorios vitales para el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Sí, y si se tiene en cuenta además que no todos contaban con las mismas facilidades para las clases virtuales, mucho más. No todos los estudiantes tienen la posibilidad de un internet fijo, no todos cuentan con excelente conexión, no todos manejaban las plataformas.

Desde mi perspectiva, en el corto plazo es muy probable que se incrementen las cifras de deserción escolar, y se profundicen las brechas educativas que ya existían. Además, la sobreexposición a pantallas es otro factor de riesgo a considerar (este es una de las mayores preocupaciones de los padres actualmente).