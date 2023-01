El ‘top 10’ de lo más multado en 2022 en las vías de Cartagena

Los conductores en Cartagena siguen cometiendo infracciones en las vías de la ciudad. Estas fueron las más multadas según el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) en 2022.

Le puede interesar: ¡Infractores, contra las cuerdas! DATT pondrá multas en solo 5 minutos

1. Transitar por sitios prohibidos o en horas prohibidas

Multas en 2022: 15.986

Valor de la multa: 15 S.M.D.L.V

Esta multa se aplica a quienes transitan en pico y placa y en sitios prohibidos como andenes y ciclorrutas.

2. Conducir sin haber obtenido la licencia

Multas en 2022: 5.953

Valor de la multa: 30 S.M.D.L.V

Esta conducta también implica la inmovilización del vehículo en el lugar de los hechos hasta que sea retirado por una persona autorizada por el infractor que sí cuente con licencia de conducción.

3. Estacionar en sitios prohibidos

Multas en 2022: 4.921

Valor de la multa: 15 S.M.D.L.V

Esta infracción puede terminar en la inmovilización del vehículo si este se encuentra abandonado. Algunos de los sitios donde está prohibido parquear son andenes, zonas verdes, espacio público destinado para peatones, vías donde expresamente se indique la prohibición, carriles destinados al transporte masivo, frente a entradas de garajes, etc.

4. No tener la revisión técnico-mecánica

Multas en 2022: 4.333

Valor de la multa: 15 S.M.D.L.V

No realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en el plazo legal establecido también es objeto de inmovilización del vehículo. La multa también aplica cuando el vehículo no se encuentre en las condiciones adecuadas.