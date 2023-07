El truco para tener la casa fría, incluso si no tienes aire acondicionado

Cartagena no es la única con esta problemática, diferentes ciudades del mundo han expresado su preocupación y desde diferentes páginas enfocadas en ideas útiles para el hogar han comenzado a recomendar algunos trucos. Lea también: Este 20 de julio ha sido el día más caliente del 2023 en Cartagena

Aunque nada puede superar a un aire acondicionado real, sí existe una forma para que los que no pueden acceder a este consigan bajar un poco la temperatura. Si eres de aquellos que no cuenta con un aire acondicionado en casa, y ya no soporta el terrible calor, hoy te traemos un truco seguro que se hizo popular en Youtube y ya muchos han puesto en práctica para mantener la casa fría.