“El turismo en Cartagena sufre por los hechos de inseguridad”: Anato

El 2023 no ha sido la excepción y no propiamente por estafas, sino por actos de inseguridad no solo en las calles, sino, incluso, en el mar, pues recientemente se conoció de un incidente marítimo en las playas de Bocagrande, en el cual tres turistas fueron arrollados por un jet ski y uno de ellos debió ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos. Perdió un ojo y su estado es delicado. (Lea: Bañista golpeado por jet ski en Bocagrande perdió un ojo: sigue en coma)

Ante la situación, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Capítulo Noroccidente, fue tajante al afirmar que tales hechos repercuten negativamente en la imagen de Cartagena ante el mundo, y pidió a las autoridades ejercer mayor control.