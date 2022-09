El Universal en los barrios: Daniel Lemaitre, sumido en la inseguridad

Policarpo Caraballo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Daniel Lemaitre, señaló que justamente la inseguridad es la problemática que más los afecta, pero no es la única. El barrio también carece de un sistema de transporte público legal y eficaz, y las dos instituciones educativas públicas como el Liceo Bolívar y Santa María necesitan intervenciones urgentes en sus infraestructuras.

Policarpo Caraballo, presidente de la JAC, lamentó los homicidios ocurridos al interior del barrio y sus alrededores. “Nos quitaron un cuadrante y nos dejaron uno para cubrir varios barrios de la zona como Santa María, Canapote, las faldas de la Popa, por eso no da abasto. Aquí a diario estamos teniendo dos o tres atracos, sobre todo por los sectores colindantes con el caño Juan Angola. Tenemos un CAI pero es totalmente invisible, es un CAI de papel, necesitamos que nos devuelvan los policías y la patrulla que teníamos antes”, señaló el líder. “Hay atracos y no pasa nada, quedan impunes porque no hay capturas, estamos desprotegidos”, finalizó.

2. Solo con los ‘Recogelocos’