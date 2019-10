Ella es Cynthia Pérez, la nueva “primera dama” de Cartagena

Cynthia Pérez Amador no pudo aguantar el llanto. Eran las 7:30 de la noche, todavía no se había terminado de contar los votos, pero su triunfo era indiscutible. William Dau había sido elegido por más de 113 mil cartageneros como su nuevo mandatario.

El inicio del vínculo

Hace un año y medio, cuando empezó a coger fuerza en las redes sociales el movimiento Let’s Save Cartagena (Salvemos a Cartagena), Cynthia era una de las más fervientes seguidoras, mostrándole su apoyo virtual a las denuncias y publicaciones que Dau hacía.

“Él me contactó por redes una vez para que lo ayudara a borrar la publicidad política que había en paredes y murales importantes. Me dijo que coordinara un punto y yo acepté, me mandó un coñete de pintura a mi casa y empezamos a trabajar. Limpiamos varios muros. Ahí empezamos el vínculo, luego empecé a ayudarlo con los temas anticorrupción, y luego, cuando me contó de sus intenciones de ser alcalde, yo le expliqué pormenores de la división geográfica de la ciudad, de su composición, entre otras cosas. Tuve un sueldo fijo y ahí arrancamos. A finales del mes de mayo, William se vino definitivamente a Cartagena a buscar personas que quisieran hacer parte de su movimiento para sacar listas a las JAL, Concejo y Asamblea, pero nadie quiso, nadie se atrevió por miedo, nadie quiso apoyar a un activista anticorrupción amenazado, entonces decidió que él mismo sería el candidato a la Alcaldía”, contó Pérez Amador, quien reside junto a su familia en el barrio El Reposo.