En Bicentenario reclaman mano de obra local en construcción de parque temático

Con una manifestación a la que asistieron cerca de 70 personas, los habitantes de los denominados Barrios Unidos hicieron sentir su rechazo contra un proyecto que se ejecuta en la zona, específicamente a la altura de Bicentenario.

Las razones de su protesta fueron básicamente dos: exigen socialización de los pormenores de la obra con las comunidades y quieren que en ella se incluya mano de obra local.

¿Quién construye? En el lugar se pretende hacer un parque temático, el cual obedece a una sentencia del Consejo de Estado que obliga a la Compañía Hotelera Cartagena de Indias S.A. a compensar a la ciudad tras la presunta usurpación de terrenos de playa en el barrio El Laguito hace cerca de 30 años, donde funciona el hotel Hilton.

El Consejo de Estado ordenó a la compañía adquirir un terreno con la misma extensión y construir un parque destinado al uso y recreación de toda la comunidad cartagenera en un plazo de tres años, que empezaron a correr desde el pasado 31 de julio de 2014, fecha de la sentencia.

Solo hasta ahora

A pesar del plazo en aquel año, la obra solo arrancó en este 2021, en junio, luego de que la cadena hotelera le comprara el terreno a la Fundación Santo Domingo en el barrio Bicentenario. Los trabajos se iniciaron y actualmente se realizan labores de remoción de tierra con maquinaria pesada, en los que al parecer participa personal foráneo.

Deivis González, uno de los voceros del plantón de ayer, señaló que los trabajos en el sector se iniciaron hace más de 10 semanas pero los obreros y demás empleados no residen en la zona de influencia. “Si van a construir y a impactar en esta zona, deberían darles prioridad a los obreros de aquí porque somos gente necesitada y sin empleo. Esa oportunidad no la han brindado los constructores”, afirmó González.

Cabe recordar que Barrios Unidos se conforma de urbanizaciones como Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, La Sevillana, entre otros.

Se reunirán

Deiver Mattos, líder social de la zona y presente en la protesta, argumentó que aparte de la socialización y la inclusión, también quieren ser parte de la vigilancia y control del parque temático, pues este servirá para toda Cartagena y es necesario que la comunidad también sea parte de su administración.

“Son 27 mil metros de tierra que deben compensar pero apenas vemos que hay 17 mil metros, faltan 10 mil, pedimos que los órganos de control revisen ese aspecto porque no pueden incumplir el fallo. Ellos llegaron hace tres meses y no hablaron con la Junta de Acción Comunal ni con los líderes, apenas tienen a dos personas del barrio trabajando, los demás vienen de afuera, por eso estamos aquí protestando, esto no puede seguir así”, señaló Mattos.

La manifestación se inició a las 6 de la mañana y se extendió por cinco horas. A raíz de ella, al parecer un representante de la cadena hotelera acudió al sitio y se comprometió a sostener una reunión general con todas las comunidades el próximo jueves 2 de septiembre.

Como se recordará, la sentencia señala que el parque a construir será administrado por el Distrito de Cartagena, pero los costos de mantenimiento estarán a cargo de la Compañía Hotelera de Cartagena de Indias S.A durante los primeros 30 años. Asimismo, el fallo indica que la sociedad comercial debe realizar actividades de recuperación integral de las playas que fueron ocupadas.